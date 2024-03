Selvik blir kaptein i FKH

FKH-trener Oskar Hrafn Thorvaldsson bekreter til Haugesunds Avis at det er keeper Egil Selvik som blir kaptein denne sesongen.

– Egil er en sterk figur i troppen, landslagskeeper og et fantastisk forbilde for de unge spillerne. Han blir en god kaptein, så det var et enkelt valg, sier Thorvaldsson.

Han bekrefter samtidig at «viktige» Julius Eskesen er visekaptein.