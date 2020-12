Selger Sola Strandhotell

Sola Strandhotell er kjøpt av investorer fra Farsund, skriver Stavanger Aftenblad. Glamstad-familien kjøper hotellet for 160 millioner kroner. Dagens eiere, Ellen & Axel Lunds stiftelse, er glade for nye eiere tar over etter noen utfordrende år.