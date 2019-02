Selger sauekjøtt

Overskuddslageret av sau- og lammekjøtt er blitt redusert etter at store deler av et parti på over 400.000 kilo sauekjøtt er solgt fordi prisen ble halvert, skriver Nationen. Overskuddslageret er gått ned fra 3.000 tonn, til 2500 tonn i februar.