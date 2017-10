Selger rådhus for 70 millioner på Finn

– Det er første gangen jeg hører om det. Det er ikke hverdagskost at rådhus selges på Finn.

Salgsdirektør hos Finn, Johan Fredrik Høvås, kan ikke huske at noen andre kommuner har gjort som Sandnes. Solgt rådhuset på Finn. Det var Dagsavisen RA som første omtalte saken.

– 70 millioner? Det er i det høyere prissjiktet. Vi hadde den canadiske ambassaden til salgs for en stund siden, den var noe dyrere, men som næringseiendom er dette i det høyere sjiktet, sier Høvås.

Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør hos Finn. Foto: Caroline Roka

Dyrest

Rådhuset er den dyreste næringseiendommen på Vestlandet på Finn, og femte dyrest i Norge.

De dyreste næringseiendommene på FINN Ekspandér faktaboks Meyerløkka/St.Hanshaugen: Bygård med 20 utleide leiligheter Pris: 87 millioner kroner - Oslo Sandaker: Næringsgård, utleid Pris: 80 millioner kroner - Oslo Ingeniør Rybergsgate 101: Næringseiendom Pris: 75 millioner kroner - Drammen Torp: Kontor/internat og hangar Pris: 75 millioner kroner - Sandefjord Sandnes Rådhus Pris: 70 millioner kroner - Sandnes Austad gata 18 Pris: 69 millioner kroner - Drammen Gamlebyen: 11 leiligheter og 3 næringslokaler Pris: 60 millioner kroner - Oslo DYREST SØRLANDET: Svåbekk: Logistikkbygg Pris: 22 millioner kroner - Lillesand DYREST I TRØNDELAG: Holtermansveg 2: Nærings- og utviklingseiendom Pris: 30 millioner kroner - Trondheim DYREST I NORD-NORGE: Kvaløysletta Sør: 7 boenheter lavenergi rekkehus Pris: 26 millioner kroner - Kvaløya Lista er per 22. oktober klokken 18:15

Ordfører Stanley Wirak (Ap) har likevel tro på at det vil bli solgt.

– Vil du ha det? spør han leende da NRK ringer.

– Vi har gjort et regnestykke på om det ville være best å bygge nytt eller bygge på det gamle. Med et nytt kan vi få det mer arealeffektivt. I dag så leier vi rundt omkring i byen, det blir ganske dyrt, sier Wirak.

Det nye rådhuset er anslått å koste 406 millioner kroner og vil ha et areal på 11.000 kvadratmeter. Salget av det gamle vil bidra i finansieringen.

– Hvordan er tilstanden til rådhuset?

– Det er et veldig solid og godt bygg, men det mangler skikkelig ventilasjon. Arbeidstilsynet har vært der og vi har hatt dispensasjon for å bruke det. Det nye rådhuset vil bli et lokomotiv for sentrum og vi vil flytte 400 arbeidsplasser dit, sier ordføreren.

– Har du hørt om andre kommuner som har solgt rådhus på Finn?

– Det er ikke hver dag rådhus selges på Finn, men vi er spenstige vi. Vi solgte nettopp eiendommene rundt og de gikk som hakka møkk, men det er mulig at vi nå må ha is i magen.

Ordfører Stanley Wirak (til venstre) diskuterer med varaordfører Pål Morten Borgli i bystyresalen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Må renoveres

Kristian Kleiberg hos Multum Næringsmegling, som har fått oppdraget med å selge rådhuset, er også usikker på hvor lang tid det vil ta.

– Jeg tror ikke det trekker ut. Det er ny regulering på eiendommen som åpner for vidt bruk. Tanken er at man river den nyeste delen og bygger nytt. Det er 8500 kvadratmeter, men det åpnes for 14.500. Det er en kjempesentral eiendom med lett atkomst fra E39, sier han.

Kommunen skal flytte ut fra rådhuset i slutten av 2018. Bystyresalen og deler av inngangspartiet er vernet, ellers tror megleren at store deler av bygget må renoveres.

– Tilstanden kan betegnes som enkel. Det tilfredsstiller ikke dagens krav til klimaanlegg. Jeg regner med at man må rive til betongen og bygge opp igjen.