Selger biler for 900 millioner

Hvert år omsetter privatpersoner i Rogaland bruktbiler for over 900 millioner kroner uten skriftlig kontrakt. Dette er det største innhugget i folks privatøkonomi som foregår uten sikkerhet. Altfor mange utsetter seg for totalt unødvendig risiko for både økonomiske belastninger og tidkrevende konflikter. Det sier kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1 SR-Bank, Thor-Christian Haugland.