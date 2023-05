Seksualiserte videoer av russ spres på nett

– Dette syns jeg veldig lite om. Om de har videoer skal de slettes, og det skal beklages til de aktuelle partene som er med i den. Har du fått de tilsendt må det meldes til politiet, sier president i russens hovedstyre i Sør-Rogaland, Martin Nese Johnsen til NRK.

President i russens hovedstyre i Sør-Rogaland, Martin Nese Johnsen, kjenner ikke til videoene. Men oppfordrer medruss til å stanse delingen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NRK har i løpet av helgen blitt gjort oppmerksom på flere videoer med seksuelt krenkende innhold som involverer russ som deles på sosiale medier.

Videoene inneholder blant annet oralsex og nakenbryting. I en video spiser en russ noe som ser ut som avføring.

Politiet undersøker nå hvor videoene kommer fra, men flere på sosiale medier skriver at innholdet stammer fra Stavanger-russen.

Flere av videoene er fra Ålesund

Men TV 2 har gjort et omfattende verifiseringsarbeid av russevideoene og skriver at flere av videoene er fra Ålesund, og fra et annet russekull enn årets.

– Gjort er gjort. Vi har lagt det bak oss nå, forteller en av de unge mennene på videoene, som TV 2 har identifisert, til TV 2.

Russepresidenten i Stavanger kjenner selv ikke til noen av de aktuelle videoene.

– Det vil alltid være noe. Uansett hva vi jobber med når det gjelder alkohol og respekt for andre, vil det alltid være noen som ikke klarer å følge flokken og drar det litt lengre. Det er veldig ugreit når det går ut over andre, sier Nese Johnsen.

Har ikke mottatt anmeldelser

Politiet i Sør-Vest sier til NRK at de ikke har mottatt noen anmeldelser i forbindelse med videoene, og at de heller ikke er opprettet noen saker fra politiets side.

Leder i nettpatruljen, Kaare André Ødegaard. Foto: Erik Waage / NRK

Leder av politiets Nettpatrulje i Sør-Vest, Kaare Andre Ødegaard, sier at de ser veldig alvorlig på deling av slike videoer.

Han ønsker ikke å kommentere de nevnte videoene, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Ifølge straffelovens paragraf 267a kan deling av bilder straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.

– Denne paragrafen er lagt for å hindre deling og spredning av krenkende bilder. Men noen tilfeller er grovere enn at det bare er delingen som er straffbar, sier Ødegård.

Han ber folk om å rapportere slike videoer på de plattformene de ser dem.

– Og om man kommer over slike videoer på sosiale medier ber vi folk om å ikke dele dem og ta kontakt med oss på Instagram eller Facebook. Vi er døgnåpne, sier Ødegaard.

– De fleste russ er snille og greie

Han er tydelig på at det hvert år fra begynnelsen av april og ut mai, øker betraktelig med meldinger i innboksen til Nettpatruljen.

– Det gjelder alt fra dem som opplever støy fra russebusser, til tilfeller av deling av seksuelt krenkende videoer. De aller fleste russ er snille og greie, men du trenger ikke så mange råtne epler for å ødelegge omdømmet til årskullet, sier han.

Alle de offisielle russeknutene russen har, skal innom politiet for en kontroll før de blir offentliggjort. NRK er imidlertid kjent med at det også finnes uoffisielle knuter, enten ved russegrupper eller ved russebusser.

Det bekrefter også Nese Johnsen.

– Jeg er kjent med at det er enkelte knuter hvor de drar det lengre enn det vi ønsker, sier Nese Johnsen.