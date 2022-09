Seksten tatt i to fartskontroller

Utrykningspolitiet hadde to fartskontroller onsdag kveld. I Saltebakken i Time ble ti bilførere tatt for å ha kjørt for fort i 60-sonen. Høyeste hastighet ble målt til 76 km/t.

I Vindafjord ble seks bilførere vinket inn i Sandeidvegen. Høyeste hastighet i 60-sonen var 81 km/t.