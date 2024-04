Seks vogntog sto fast - nå er veien åpnet

Vegtrafikksentralen melder at seks vogntog trenger berging på Sundvegen utenfor Kopervik i Karmøy.

Klokken 16 melder NRKs reporter at to av de seks vogntogene har blitt fjernet, men at bergningsbilen som kom til stedet måtte stoppe arbeidet for å selv ta på kjetting.

Veien er stengt.

Det skal være 44 centimeter snø på stedet der vogntogene kjørte seg fast.

Klokken 16.20 melder Vegtrafikksentralen at vogntogene som stod fast er fjernet, og veien er åpen.