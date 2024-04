Seks personer involvert i trafikkulykke på Bokn

Politiet rykker ut til melding om et trafikkuhell på E39 på Bokn.

Det skal være to biler involvert. Alle er bevisst og ingen er fastklemt.

Veien er stengt.

– Det er store trafikale problemer på stedet, sier operasjonsleder Roger Litlatun.

Han sier en person klager på nakkesmerter, men at det ikke er alvorlige personskader.

Det skal være seks personer involvert i ulykken. Disse blir tilsett av helse.

I en oppdatering klokka 11.19 skriver politiet at de to bilene som var involvert i ulykken nå er delvis fjernet fra veibanen og trafikken flyter forbi i et felt.

En person har blitt tilsett av helse og er ikke alvorlig skadd. Politiet er på stedet og gjennomfører avhør og venter på bilberging.