Seks hunder omkom i boligbrann på Karmøy

Seks hunder er døde etter en brann i et bolighus på Sævelandsvik på Karmøy, ifølge politiet.

– Totalt befant det seg 26 hunder i huset, sier Ragnar Løfstrøm i Karmøy brann- og redningsvesen.

Da NRK Rogaland snakket med brannvesenet like før klokken 19 ble det opplyst at de jobbet for å redde ut hundene fra boligen.

– De som kunne reddes blir tatt hånd om av veterinær eller naboer. I tillegg er det fire hunder som er savnet og som mest sannsynlig har stukket av.

Ifølge Løfstrøm skal det være snakk om private hunder, både valper og eldre hunder.

Til sykehus med røykskader

Meldingen om brannen kom klokken 18:35, og alle nødetatene rykket ut. Da de kom til stedet hadde fire personer kommet seg ut fra huset.

To av disse personene er sendt til sykehuset med røykskader. I tillegg er det to personer som er sendt til legevakten, opplyser politiet.

– Alle var ute da vi kom til stedet, men de har gjerne forsøkt å slukke brannen og oppholdt seg for lenge i huset, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Oddvar Olsen.

Huset ligger på Heiå langs riksvei 47, mellom Veakrossen og Sevland på Karmøy.

Klokken 20:00 opplyser brannvesenet på Karmøy at brannen er slukket.

Politiet vet foreløpig ikke hva årsaken til brannen er.