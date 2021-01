Seks flere smittet i Sandnes

I Sandnes er det registrert seks nye personer med koronasmitte. Et barn i tenårene er smittet, to kvinner i 40 og 50 årene, og to menn i 20 årene, og en mann i 40 årene er smittet. Det pågår fortsatt smittesporing for tre av de smittede i Sandnes.