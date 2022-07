Seilbåt trenger hjelp

En seilbåt med to personer om bord har fått motorhavari vest av Obrestad på Jæren. Det blåser liten kuling i området, og båten klarer ikke å seile. Redningsskøyte er på vei fra Egersund for å hjelpe, melder Hovedredningssentralen for Sør-Norge.