Seilbåt grunnstøtte utenfor Jæren

En 25 meter lang seilbåt har grunnstøtt på Jærens rev, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS). To personer er om bord. Et kystvaktskip er på vei, og er trolig framme en gang etter 14. Mannskapet har opplyst til HRS at de ikke er i fare.