Seier til Sandnes etter dramatiske sluttminutter

Søndag tok Sandnes imot Sandefjord i Vågen idrettshall. Sandnes lå under i store deler av kampen, men klarte å utligne til 23–23 da det var fem minutter igjen.

De siste minuttene formelig kokte det på tribunen. Til slutt endte kampen 25-24, og Sandnes tok en knepen seier.

– Vi redder veldig mange gode skudd, og det avgjør kampen, sier trener Sedjak Dalibor.

Vil rykke opp

Med seier over Sandefjord troner Sandnes øverst i 1. divisjon. Trener Dalibor sier laget er klare for å rykke opp.

– Vi er kanskje ikke klare akkurat nå, men vi skal være klare for eliten når serien begynner om seks måneder, sier han.

Treneren merker større interesse for den lokale håndballen i år, sammenlignet med i fjor.

– Det er veldig gøy. Lokalhåndballen blomstrer, men vi må få et lag opp til eliten også.

Hjertebank på slutten

Vågen idrettshall var full av ivrige publikummere søndag kveld. Det setter Dalibor og resten av laget pris på.

– Vi liker å spille her, det er en tett og intim arena.

– Slutten av kampen ble dramatisk. Hvordan hadde du det da?

– Jeg pleier å være rolig, men i kveld tror jeg hjertet hoppet over et par slag. Jeg synes det var tøft gjort av oss å vinne en kamp der vi lå under omtrent hele andre omgang, sier Dalibor.