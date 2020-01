Seier til Oilers mot Vålerenga

Vålerenga ledet 1-0 etter første periode mot Oilers. 9 minutter inn i andre periode utligner Oilers. Nolan Zajac skyter fra distanse og får pucken inn i nettet. 4 minutter etterpå scorer han igjen, og Oilers tar ledelsen. Vålerenga svarte raskt, og sørget for at det var likt lenge. På tampen av kampen banker Oilers inn to mål, og stillingen ble til slutt 4-2.