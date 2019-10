Seier til Oilers

Oilers vant over Grüner med stillingen 6-4. Fram til nesten 50 minutter inn i kampen ledet Oilers 6-0. En kollaps i siste perioden der gjestelaget fikk ta over kampen, er grunnen til at resultatet til slutt ble ganske jevnt, skriver Aftenbladets kommentator.