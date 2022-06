Seier til FKH

FK Haugesund slo Viking 4-2, og tok dermed revansj for 5–1 tapet mot Viking i vår.

Etter fire minutter sørget Daniel Karlsbakk for 0–1. Men gleden ble kortvarig. For etter åtte minutter utlignet Ndour til 1–1. Sju minutter ut i andre omgang var Ndour frampå igjen og sørget for 2–2. Slik stod resultatet lenge, og Viking virket fornøyde med å kunne klare uavgjort.

Men FKH ville det annerledes. Reese ble med i angrep og fikk satt inn 3–2 etter 84 minutter. Da virket Viking sluttkjørte, og det var fortjent at Zafeiris sørget for 4–2 på overtid. Dermed fikk hjemmelaget tre viktige poeng, og gikk av med seier.