Seier til FK Haugesund

FK Haugesund tok turen til Ryfylke for å spille mot Staal Jørpeland i første runde i NM i fotball. To mål fra Adrion Pajaziti i løpet av den første halvtimen gjorde at det lenge ble en kontrollert kamp for Haugesund. Tre minutter før kampslutt reduserte Staal ved Daniel Ciach. Kampen endte 2-1 til FK Haugesund.