Seier nei til vindkraft på Faurefjell

Olje- og energidepartementet gir ikkje selskapet Norsk Vind utvida byggefrist på Faurefjell i Bjerkreim. Det betyr at fristen for å starte opp vindkraftutbygginga på Faurefjell har gått ut, og at det ikkje blir vindturbinar i området, skriv Dalane Tidende.

Norsk Vind meinte at det var lang saksbehandlingstid i stat og kommune, som gjorde at dei ikkje kunne starte opp innan fristen, og at dette låg utanfor deira kontroll.