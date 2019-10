Seier nei til kriselager for korn

Landbruksminister Olaug Bollestad vil ikkje bruke ein halv milliard på å opprette eit kriselager for korn. Bollestad skriv at "det er lite truleg at tilgangen til korn forsvinn". Stortingsrepresentant Geir Pollestad i Sp er kritisk til vedtaket..