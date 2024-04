Seier for FK Haugesund

FK Haugesund slo Tromsø på bortebane 1–0 i søndagens kamp. Haugesund tok sin andre strake borteseier i ligaen og har med det fått en god start på eliteseriesesongen.

Óskar Thorvaldsson og hans Haugesund hadde noe å revansjere etter at de gikk på et sensasjonelt cuptap mot fjerdedivisjonslaget Torvastad i midtuken. Cupbomben var et faktum etter at Torvastads keeper reddet fire straffespark.

Søndagens kamp skulle også handle om en keeper. Egil Selvik har vært fast inventar i Ståle Solbakkens landslagstropper og viste hvorfor da han leverte flere gode redninger og godt spill i søndagens kamp.

Gjestene fra Rogaland fikk best tenkelig start da Diarra fikk stå helt alene på en Haugesund-corner og heade ballen i mål.