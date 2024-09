Om lag 100 ansatte i boreriggselskapet Seadrill har fått oppsigelse, skriver Aftenbladet. Én rigg er uten oppdrag, West Phoenix. Den andre, West Elara, har to uker igjen. Flere oppsigelser kan komme.

Fagforeningene Safe og Industri Energi har fått melding om at 100 av deres medlemmer har fått oppsigelse fra riggselskapet Seadrill. Begge fagforeningene frykter at antallet oppsigelser kan øke og at det kan ramme basefunksjoner og kontoransatte også, på sikt.