Mai 2018: En mann ble alvorlig skadd etter en kiteulykke på Tromøya i Arendal. Sørlandet sykehus opplyste samme dag at tilstanden var stabil.

August 2016: En mann sto nede ved sjøkanten ved Langby campingplass sør for Sandefjord og gjorde klar til kiting. Så tok vinden tak i skjermen, og dro ham bakover noen meter slik at han traff et tre og ble skadet.

Mai 2016: En kiter ble tatt av vinden og ført opp i et tre på Hasseltangen i Grimstad. Ramlet deretter 10 meter ned fra treet og skadet seg i fallet.

August 2013: En mannlig kiter ble tatt av vinden på Stavstø på Lista-strendene. Han pådro seg smerter i hofte og buk.

Mai 2013: En mann ble hentet livløs opp av vannet ved Jeløy i Moss. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet, og ble sendt til Ullevål sykehus hvor han ble erklært død.

Mai 2010: En mann fikk bruddskader i en ulykke under kiting ved Fossdalsvatnet i Åbødalen i Sauda. Det var en speed-kiter som har blitt tatt av et vindkast og mannen skadet seg i landingen.

August 2008: En kvinnen havnet i vannet ved Ringshaugstranda i Vestfold. Hun var ved bevissthet da hun ble fraktet til Sentralsykehuset i Vestfold i Tønsberg.

Juni 2006: En mann døde i Telegrafbukta sør på Tromsøya etter å ha blitt løftet til værs av et vindkast før han slo hodet i en stein. Deretter drev han utover i sjøen.

September 2005: Mannlig kiter ble funnet død i Bunnefjorden utenfor Oslo.