Se verdens beste kokker konkurrere

Norske Christopher William Davidsen tok seg til finalen etter å ha blitt nummer to i den europeiske delfinalen i mai 2016. Davidsen, som til daglig jobber på restauranten CAYA i Trondheim, har med seg assistenten Håvard Werkland til Lyon.

De skal kjempe mot 23 team fra like mange land i hele verden, som konkurrerer over to dager. Hver kokk har 5 timer og 35 min på å tilberede og presentere én kjøttrett og én fiskerett for et internasjonalt dommerpanel av stjernekokker.

Bocuse d'Or Norge sender direkte fra konkurransen:

Tirsdag 24. januar, kl. 10.00–18.00

Onsdag 25. januar, kl. 09.00–17.00 og 17.30 (prisseremoni).

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

(ekstern video – levert av Bocuse d'Or Norge)

Veien til Bocuse d'Or

I oktober 2015 ble Christopher W. Davidsen (32) kåret til . Det betydde kvalifisering til den europeiske finalen i Budapest i mai, der han tok sølv, og det internasjonale kokkemesterskapet Bocuse d'Or i Lyon i Frankrike som begynner i dag.

Her får nordmannen store sko å fylle. I 2015 gikk nemlig norske Ørjan Johannessen helt til topps og ble kåret til verdens beste kokk i det prestisjetunge mesterskapet. Fire nordmenn har gjort dette siden kokkemesterskapet startet i 1987.