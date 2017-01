Solamøtet er et årlig seminar for noen av landets mektigste politikere og næringslivsledere i Sola utenfor Stavanger.

Tema for årets Solamøte er arbeidsplasser og omstilling. Ut ifra programmet er det grunn til å tro at framtiden for norsk oljeindustri og det grønne skiftet vil bli diskutert.

I år stiller blant annet statsminister Erna Solberg (H) og den ferske olje- og energiministeren Terje Søviknes (Frp).

Se programmet her.