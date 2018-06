– Dette er ren galmannskjøring, konkluderer Trond Haugvaldstad.

Hendelsen skjedde på Askjesundbrua på E39, like utenfor Stavanger tirsdag ettermiddag. De to sivile politibilene kjørte full utrykning, og Haugvaldstad var kjapt oppe med kamera for å dokumentere situasjonen. Så skjedde det.

De to politibilene valgte å ta en forbikjøring, som på film, ikke ser trygg ut.

– Det er akkurat slike filmer politiet selv legger ut av vanlige bilister, til skrekk og advarsel, fortsetter Haugvaldstad.

Tidligere på dagen var han på Mosterøy da han først så politibilene på vei nordover mot Rennesøy.

– Allerede da synes jeg de drev med villmannskjøring, så da jeg kort tid etterpå hørte at de kom tilbake sørover, startet jeg snap-filmingen, sier Haugvaldstad.

70-sone over broen

Dessverre stanser snap-filmen akkurat i det bilene kommer mot toppen av broen.

– Vi ser at det kommer en bil imot. Det er bare snakk om sekunder før det kunne blitt en skikkelig smell, sier Haugvaldstad.

I slutten av videoen er det mulig å skimte billyktene til personbilen, som er på vei nordover på E39.

Selv om Haugvaldstad filmet hendelsen på avstand, så fremstår forbikjøringen som dramatisk på videoen.

NRK har vært i kontakt med den lokale butikken ved Askjesundbrua som opplyser at det er 70-sone der forbikjøringen ble foretatt.

Politiet tar det alvorlig

Politiet har blitt gjort oppmerksom på videoen av forbikjøringene på Askjesundbrua. De tar hendelsen på alvor.

– Først og fremst vil jeg si at jeg har forståelse for at publikum reagerer slik som videoklippet fremstår, og vi tar dette på alvor, sier leder for felles operativ enhet i Sørvest politidistrikt, Steffen Thesen.

De to sivile politibilene var involvert i en øvelse da forbikjøringen ble fanget på video. Politiet vil foreta undersøkelser av hendelsen, men vil ikke si om dette kan bli en sak for Spesialenheten.

– I denne situasjonen hadde de fått et utrykningsoppdrag. Vi vil nå innhente forklaring fra dem som var involvert i oppdraget og håndtere dette ut ifra det, sier Thesen.

NRK har utfordret politiet på hvordan de ville reagert om en privatperson hadde foretatt samme forbikjøring. Dette kan politiet imidlertid ikke gitt et konkret svar på.

– Det er konkrete vurderinger på stedet som blant annet vil være med å avgjøre hvilken reaksjon som gis. Det er derfor vanskelig å svare basert på videofilmen i denne konkrete saken, svarer Thesen.

NRK har vært i kontakt med Utrykningspolitiet om hendelsen, men de vil ikke uttale seg i saken og henviser til lokalt politi.

Må gjøre nøye vurderinger

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, forteller at politiet selv må vurdere om polititjenestemennene som gjennomførte forbikjøringen opptrådte klanderverdig.

– De har nokså tydelige instrukser på hvordan de skal oppføre seg under utrykning. Politiet skal balansere hensynet til utrykningen de er på, sammen med hensynet til sikkerheten for andre trafikanter.

Johansen, som ikke har sett hendelsen selv, er klar på at politiet må gjøre nøye vurderinger før de skaper usikre situasjoner i trafikken.