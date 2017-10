Se dronebilder fra flommen i Sokndal

– Jeg skal gå over. Jeg prøvde å kjøre over med traktoren, men det var altfor mye vann, sier Per Inge Hansen.

Han speider mot huset sitt på Årstadøyna – den såkalte «Øyno» – i Sokndal. Årstadøyna blir nettopp en øy når vannet flommer i bygda. Det gikk så vidt å sykle til jobb i morges, men klokka 14 da NRK pratet med Hansen – kom han seg ikke hjem.

Per Inge Hansen Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Vi treffer ham i det han prater med ungene som er isolert hjemme. I det de skulle på skolen mandag morgen hadde vannet lukket seg rundt nabolaget.

– I morges var det ikke så mye vann som nå. Jeg sykler ikke over nå. Jeg får finne meg en vadebukse, så ser vi hva vi får til, sier Hansen.

Cirka klokka 17 mandag begynte vannet å trekke seg tilbake, men det er ventet mer nedbør i Sokndal mandag kveld.

En god del kjellere er ødelagt i bygda. Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) sier kommunen ikke har skikkelig oversikt, men regner med at prislappen på skadene blir høy.

Ikke første gang

Det er ikke første Hansen og naboene på Årstadøyna opplever flom.

– Dette har skjedd fire-fem ganger før, så jeg begynner å bli ganske lei. Men vi glemmer fort. Når det er år uten flom, tenker du ikke så mye på det, sier han.

– Hva sier barna om tilstanden hjemme?

– Det er ikke lovende. Det er vann over alt i kjelleren. Heldigvis er det ingen som bor der, men det er ting som blir ødelagt, ting du ikke kommer på når det ikke er flom.

Flomsikring?

– Det skulle ha vært flomsikret her for lenge siden, men mennesker glemmer fort, sier Hansen.

Svein Arne Gjerstad fra NVE er på plass i Sokndal onsdag.

– Her har vi sammen med kommunen vurdert flomsikring i lang tid, og nå er vi inne i en fase der vi er godt i lag for å få fram et prosjekt som kan redusere faren for flom i dette området, sier han.