Schumann tiltalt for brudd på besøksforbud

Tiltalen som er tatt ut av Sør-Vest politidistrikt inneholder fire poster som alle er fra i år:

Mandag 19. februar oppholdt han seg ved to anledninger innenfor en grense på 500 meter fra huset til sine barn og tidligere kone til tross for at han var ilagt besøksforbud mot kona.

Lørdag 20. januar ble han stanset i en varebil Hospitalsgata i Stavanger uten gyldig førerkort som han tidligere hadde mistet.

11. september ble han stanset i en personbil i Elverum etter å ha kjørt for fort i en 80-sone. Schumann ble målt til 90 km/t.

I den samme kontrollen ble det dessuten avdekket at han fortsatt kjørte uten å ha gyldig førerkort.

Bakgrunnen for den førstnevnte posten i tiltalebeslutningen var at Schumann 25. januar fikk forkynt et besøksforbud mot sin tidligere kone.

Dette skjedde etter at hun hadde politianmeldt ham for skremmende og plagsom adferd mot henne selv og barna.

Dagen etterpå ringte den forvaringsdømte Nokas-raneren ved en rekke anledninger til den aktuelle skolen for å få vite når barna hans var ferdig på SFO.

Foreldre ble redde

Kjell Alrich Schumann fortsatte å ta kontakt med skolen 29. og 31. januar per telefon, og i løpet av februar ble han flere ganger observert i skolegården.

Schumann hadde ikke anledning til å oppsøke eller snakke med barna sine utenom de kontrollerte samværene som ble arrangert åtte timer en lørdag i måneden.

Andre foreldre på skolen skal ha blitt oppskaket over at den drapsdømte raneren befant seg på skolen.

Advokat Fredrik Schøne Brodwall er Schumanns forsvarer. Foto: Joar Elgåen / NRK

Ved den anledningen som tiltalebeslutningen omfatter, 19. februar, ble han pågrepet av en politipatrulje og tatt med til arresten.

At Schumann oppsøkte skolen var et brudd på besøksforbudet som gjaldt i en omkrets på 500 meter fra ekskonas bolig. Skolen lå innenfor denne radiusen.

Ingen forvaringspåstand

Straffesaken mot Kjell Alrich Schumann skal opp for Stavanger tingrett 12. september.

Da NRK omtalte etterforskningen mot Schumann i juni vurderte politiet fortsatt å reise en sak for å gjeninnsette ham i forvaring.

Kjell Alrich Schumann ble i 2012 løslatt fra sin dom på 16 års forvaring. Ved løslatelsen ble det satt strenge vilkår som gjelder helt til prøvetiden utløper 6. september 2019.

Ett av vilkårene er at han ikke skal begå nye forbrytelser.

Nokas-ranet Ekspandér faktaboks NOKAS – Norsk Kontantservice i Stavanger – ble ranet 5. april 2004. Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner. Dette er norgeshistoriens største ran. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. 15 menn er dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet: David Toska – 18 års fengsel. Kjell Alrich Schumann – 16 års forvaring med en minstetid på 10 år. Erling M. Havnå – 16 års fengsel. Lars-Erik Andersen – 9 års fengsel. Metkel N. Betew– 16 års forvaring med en minstetid på 10 år. Ridvan Halimi – 15 års fengsel. Ikmet Kodzadziku – 13 års fengsel Alf Henrik Christensen – 11 års fengsel Dan Pettersen – 11 års fengsel Johnny Thendrup – 13 års fengsel Thomas Thendrup – 14 års fengsel. Thomas Ingebrigtsen – 4 års fengsel, hvorav 3 år og seks måneder betinget. William Pettersen – 4 års fengsel. Jusuf Hani flyktet til utlandet etter ranet, men meldte seg for norsk politi i 2009. Dømt til seks og et halvt års fengsel i 2010. En NOKAS-vekter, som ga Toska innsideinformasjon, ble i 2008 dømt til tre års fengsel. 14 år etter ranet er 51 millioner kroner av utbyttet fortsatt på avveie.

Politiadvokat Øyvind Haukland i Sør-Vest politidistrikt er aktor i saken som kommer opp for Stavanger tingrett.

Han sier til NRK at det er ikke aktuelt å be om gjeninnsettelse i forvaring med grunnlag i de postene som denne tiltalen omhandler.

– Jeg kjenner heller ikke til at han er under etterforskning for andre straffbare forhold, sier Haukland.

Politiet vurderer derimot å be retten om å ilegge Schumann en sperrefrist for å kunne ta ny førerprøve.

Advokat Fredrik Schøne Brodwall, forsvarer for Kjell Alrich Schumann, har ikke svart på NRKs henvendelser.

Schumann har tidligere sagt at han synes det er trist at saken om besøksforbud har kommet i media. Han mener det hele har bakgrunn i en samværskonflikt som har pågått med hans ekskone siden han ble løslatt.