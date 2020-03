Savnet mann funnet død

En eldre død mann ble funnet av fiskere på en strand i Yrkesfjorden i Skjoldastraumen torsdag morgen. Politiet mener at avdøde sannsynligvis er Bjørn Moland (92), som ble meldt savnet i Vikedal onsdag 19. februar. Det er ingen grunn til å tro at Moland har vært utsatt for en kriminell handling.