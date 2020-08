Savnet 63 år gammel mann fra Moi funnet død

– Han er funnet. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Nikolai Austrheim til NRK.

De pårørende er varslet om hendelsen.

– Han vil bli obdusert, så da får vi kanskje svar på hva som har skjedd, sier Austrheim.

Det var TV2 som først meldte om saken.

I sekstiden fredag kveld fikk politiet inn en savnet melding fra Moi i Lund kommune. Ingen hadde sett eller hørt fa John Olav Moi siden 13.30-tiden på torsdag.

Den siste kontakten med mannen skal ha skjedd via telefon. Politiets teori er at den savnede har vært på tur, og at noe skal ha skjedd han.