Sommeren er over, og det er på tid å hente sauene ned fra heiene. Det er mange i sving for å lede sauene i riktig retning, én av dem er Leif Gjedrem.

Han kaller seg «avdanka» bonde, men er på plass når datterens sauer skal ned fra heiene i Sirdal.

– Forholdene i dag er glimrende for å drive sauene ned til Kvæven. Kaldt og opphold, og ikke for varmt. Veldig fint for sauene å gå den turen, sier han.

5000 sauer

I overkant av 5000 sauer blir i disse dager hentet ned fra beite på fjellet og samles på Kvæven i Sirdal.

Gjedrem har jaget sau siden søndag, med litt pause imellom, og har de siste dagene fått hjelp av unger, ungdommer og andre som liker begivenheten som sauesankingen Sirdal er.

– Beitesesongen har vært kjempegod. Det har vært kaldt, men lite snø, sier han.

Den «avdanka» bonden, Leif Gjedrem, er på plass under sauesankingen for å bistå datteren. Foto: Arild Eskeland / NRK

Foran skjema

Ved bommen i Suleskard treffer vi et knippe bønder som tar seg en velfortjent pust i bakken – og får i seg litt mat.

– Det ser ut som vi ligger litt foran skjema i år, sier Torbjørn Fjermestad.

Han kaller seg hobbybonde har vært på hele turen med sauene ned fra fjellet siden søndag. Noen forvilla sauer må plukkes opp i etterkant, men ikke så mange, ifølge Fjermestad.

– Det er mye sau i garden, så det er et godt tegn, sier han.