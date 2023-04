– Nei, vi får ikke inn de inntektene vi så for oss. Vi la til grunn en strømpris på tre kroner per kWt, sier ordfører i Sauda kommune, Asbjørn Birkeland (Sp).

– Og hva har prisen vært til nå?

– 1 krone og 20 øre ... det er betydelig lavere.

Og dette får konsekvenser for kraftkommunen. I kommunens budsjett for 2023 utgjorde salg av konsesjonskraft den største inntektskilden.

Totalt skulle kommunen dra inn 240 millioner kroner i 2023.

For 2022 hadde Sauda kommune budsjettert med 30 millioner kroner. Planen var altså å dra inn åtte ganger mer i 2023 enn det man hadde trodd man skulle få i 2022.

Slik ser det ikke ut til å bli.

Fra «silkeføre» til budsjettkutt

«Med prognosene for årene fremover er det fristende å snakke om silkeføre», stod det i innledningen på økonomiplanen som ble lagt fram i fjor høst.

Nåværende kommunedirektør, Vegard Thise, kan ikke bruke de ordene om dagens situasjon.

Nå må kommunen kutte i budsjettet, og samtidig øke inntektene.

Vegard Thise er nyansatt kommunedirektør i Sauda kommune. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Lavere strømpris gjør at vi får en reduksjon i forventede inntekter på cirka 70 millioner kroner, sier Thise.

Reduserte inntekter på 70 millioner kroner hvis strømprisen blir på samme nivå som den har vært til nå i år. Kommunedirektøren lurer på om man bør ta utgangspunkt i en enda lavere strømpris. Én krone per kWt vil gi en inntektsreduksjon på om lag 80 millioner kroner.

Men det spørs om ikke det er for optimistisk.

Strømanalytiker: – Prisene vil falle

Strømanalytiker i Volue Insight, Lene Hagen, mener prisene vil falle ytterligere i 2023.

– 2022 var et spesielt år. Det var en spesiell ressurssituasjon i utgangspunktet i Norden, det grønne skiftet, og så fikk vi krigen som forsterket priseffekten, sier hun.

På slutten av fjoråret, og inn i 2023, har situasjonen endret seg vesentlig. Hagen peker på en rekke forhold som vil bidra til at strømprisene vil falle.

Forbruket både i Norden og resten av Europa har gått ned som en konsekvens av høyt prisnivå i 2022. Dette har også ført til lavere aktivitet i industrien, og energieffektivisering. Forbruket er ventet å gå opp igjen fra slutten av 2023.

Ressurssituasjonen med både vann- og snøreserver er mye bedre, spesielt i Sør-Norge.

Produksjonskapasiteten bedres generelt i Europa gjennom året.

Vinteren var mild flere steder, noe som også reduserer forbruket.

– Frem mot sommeren, altså i andre kvartal, forventer vi en gjennomsnittlig pris på 65 euro per megawattime, sier Hagen.

Omregner man dette til øre/kWt blir det cirka 73 øre per kWt. I årets tredje kvartal forventer Volue en pris på om lag 66 øre per kWt, og i fjerde kvartal om lag 88 øre.

Tallene er for hele landet. Hagen mener prisene i Sør-Norge ikke vil dra opp gjennomsnittet, men snarere kunne legge seg under de nevnte prisene.

– Det er gode lagre med vann og snø. Spesielt i Sør-Norge, sier Hagen.

Strømanalytiker Lene Hagen tror strømprisene vil falle. Foto: Volue Insight

Også dette kan påvirke økonomien i Sauda kommune. Hagen ønsker imidlertid ikke å kritisere verken Sauda eller andre kommuner, selv om Volue allerede til FVN i desember kunne fortelle at prisene kom til å ligge langt under tre kroner per kWt i 2023. For eksempel peker hun på at det var to uker med høyer strømpriser i begynnelsen av desember, før de begynte å falle.

– Det er viktig at man ser på hvordan situasjonen ser ut fremover, og på helhetsbildet. Situasjonen i august i fjor var veldig spesiell, sier Hagen.

Også staten bommet

Lavere strømpriser enn antatt, fører i tillegg til en ekstra økonomisk smell for Sauda kommune.

I fjor varslet regjeringen kutt i rammetilskuddet til kommuner som nøt godt av store kraftinntekter. For Sauda ble dette kuttet i utgangspunktet på 107 millioner kroner. En sum som er beregnet ut fra at staten la til grunn en snittpris på to kroner per kWt. Det er langt høyere enn det strømprisen har vært i år.

Summen kraftkommunenes rammetilskudd reduseres med, blir mest sannsynlig justert ned i det reviderte statsbudsjettet som legges fram i mai.

– Det er flere kommuner i Sør-Norge, som rammes hardt av dette med rammetilskuddet, sier Jon Rolf Næss, som er leder for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar.

Jon Rolf Næss er leder for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Han mener dette kan gjelde flere kraftkommuner på Øst-, Vest- og Sørlandet.

– Kommunene begynte å betale i januar. Hvis det blir endret i revidert nasjonalbudsjett, betyr det likevel at man har betalt for mye til statskassen i fem måneder, sier Næss.

Men ingenting av dette trengte nødvendigvis å ha vært problematisk for Sauda kommune. Hvis de hadde truffet på spådommen.

Men hvordan kom de frem til tre kroner per kWt når både eksperter og staten tror på lavere priser?

– Etterpåklokskap

– Akkurat på det tidspunktet budsjettet ble lagt frem, så var man vant med høye strømpriser. Daværende kommunedirektør og analytikerne var enige, og ingen av politikerne stilte spørsmål ved det, sier ordfører Birkeland.

– Angrer dere nå?

– Etterpåklokskapen er den beste kunnskapen. Vi burde i alle fall ha justert ned til to kroner per kWt i desember.

Ordføreren hadde håpet at kommunen skulle slippe altfor mange tøffe prioriteringer i 2023 etter flere tøffe økonomiske år for Sauda kommune.

– Det å spå strømprisene er ikke lett. Det er dumt at man ender opp med å måtte spare og gjøre ting billigere. Kraftinntektene kunne ha svingt dette en annen vei. Men det viser også at Sauda kommune må gjør seg mer uavhengig av kraftinntektene i fremtiden.

– Håper du på høyere strømpriser?

– Nei, jeg kan ikke si det. For folk flest er det bedre med lave strømpriser, sier Birkeland.