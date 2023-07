Satte seg i tre

Politiet måtte megle i en konflikt om fjerning av et tre på Storhaug i Stavanger. En kvinne hadde klatret opp i treet under fellingen og nektet å fjerne seg. Melder, fra et gartnerfirma, måtte holde treet for å unngå at det deiset i bakken med kvinnen sittende oppi. Politiet fikk løst saken på stedet.