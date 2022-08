Satt på med leieboer – mistet lappen

En kvinne er i Haugaland og Sunnhordland tingrett fratatt førerkortet etter å ha overlatt bilen til en leieboer med promille.

Det var i november i fjor at en kvinne, som for tiden var forkjølet og i dårlig form. Da hun skulle på butikken, tilbød leieboeren hennes å kjøre henne til og fra butikken i hennes bil.

Da leieboeren hadde parkert ved huset etter kjøreturen, ble han stoppet av en politipatrulje som mistenkte at leieboeren kjørte i påvirket tilstand. Det viste seg også at føreren ikke hadde førerrett, og at han hadde 0,85 i promille.

Siden det var kvinnens bil, mener retten at hun ikke har ivaretatt sin plikt om å forvisse seg om at føreren kunne føre bilen hennes på det aktuelle tidspunkt.

Kvinnen dømmes derfor til to ukers betinget fengsel, samt en bot på 10.000 kroner. I tillegg mister hun lappen i 12 måneder.