Satser stort på havvind i Vikebygd

Westcon planlegger sammen med et internasjonalt konsern og Vindafjord kommune å bygge ut 550 mål på Dommersnes i Vikebygd til et industriområde for havvind. Planen er å bruke området til sammenstilling av havvindturbiner, skriver Haugesunds Avis. Tanken er å ferdiggjøre flytende vindturbiner i stål for det europeiske markedet.