Satser på klimaløsning

De to Sandnes-selskapene Neptune Energy og Horisont Energi er blitt enige om å gå sammen for å utvikle et nytt prosjekt for fangst- og lagring av CO₂ i Norge.

Selskapene vurderer nå flere steder i Sør-Norge hvor en landbasert terminal skal plasseres.

Planen er å kunne ta imot 4 til 8 millioner tonn CO₂ per år for å lagre klimagassen i havbunnen.