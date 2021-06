Satser nær 200 milliarder kroner på fornybar energi

Det har vært knyttet stor spenning til Equinor sin nye strategi etter det internasjonale energibyrået IEA presenterte en ny rapport i mai.

For å nå målet i Parisavtalen, konkluderer IEA med at utslippene må falle raskt allerede mot 2030 og nå «netto null» i 2050.

I dag presenterer Equinor en ny plan for å nå målet om å bli klimanøytrale i 2050.

– En leder i det grønne skiftet

Det er konsernsjef Anders Opedal, som skal presentere planene i en pressekonferanse senere i dag. Allerede nå er hovedpunktene ute i en pressemelding der de både ser på omstillingen og hvordan den skal øke avkastningen.

– Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier Opedal i pressemeldingen.

Et av hovedpoengene er at selskapet i løpet av de fem neste årene skal ha investert 23 milliarder dollar, eller 191 milliarder kroner i fornybar energi.

Dette er den nye planen, oppsummert med oljeselskapets egne ord:

Raskere omstilling og en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 prosent innen 2035, på vei mot målet om klimanøytralitet innen 2050.

Økte investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger, som vil utgjøre over 50 prosent av årlige bruttoinvesteringer innen 2030.

Styrket kontantstrøm og avkastning, med en forventet fri kontantstrøm på om lag 35 milliarder USD i perioden 2021-2026, og en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent i 2021–2030.

Øker kvartalsvis kontantutbytte til 0,18 USD per aksje og introduserer et nytt program for tilbakekjøp av aksjer.

Opedal forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Vår strategi er å få fortgang i omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning, sier han ifølge pressmeldingen.

Naturvernforbundet: – Ikke nok

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen mener det er positivt at de ser ut til å forstå at verden må bli mer fornybar, men at det ikke er nok.

– Selv i 2030 skal fremdeles halvparten av investeringene gå til olje og gass. Det går veldig treigt. De må utvinne seg ferdig der de er, men å lete og bygge mer er en grunnleggende tankefeil, sier han.

Ifølge Jon Evang, fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero, er Equinor sin nye strategi omtrent som forventet.

– Opedal ble ansatt blant annet for å møte klimautfordringene, og da er det ikke uventet at investeringene i fornybar energi nå forsterkes kraftig. Isolert sett er dette en god nyhet, sier han.

Samtidig påpeker han at Equinor legger til grunn et tempo i omstillingene som er langsommere enn verden og konkurrenter legger opp til.

– Det er ikke ambisiøst nok, med mindre det kommer signaler om enda sterkere omstilling til fornybar energi og tydelige signaler om stans i leting, sier Evang.