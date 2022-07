SAS-veteran Atle (59) streiker for neste generasjons piloter: – Vi er blitt syndebukkene

59 år gamle Atle Skarsten fra Tananger i Rogaland er én av 900 SAS-piloter som er tatt ut i streik.

Han har jobbet som pilot i selskapet i over 30 år, og skal etter planen pensjonere seg om litt over to år.

Like etter NRKs intervju med ham, skal han straks på en streikevakt på flyplassen. Han forteller at han står i streiken for å støtte dem som skal fortsette i bransjen etter at han har flydd sin siste tur.

– Jeg gjør ikke dette for meg selv, men for alle fremtidige piloter, og for alle yrkesgrupper i Norge. Om vi lar SAS-ledelsen slippe unna med dette, gjør vi det vanskeligere for pilotene i fremtiden. Da vil de hele tiden konkurrere med seg selv, sier Skarsten til NRK.

SAS er blitt forelagt alle påstander som fremkommer i denne saken. I en e-post til NRK skriver SAS' pressesjef Tonje Sund følgende:

– Vi deler ikke det virkelighetsbildet. Vårt fokus nå er å redde SAS.

SAS-VETERAN: Atle Skarsten har vært pilot i SAS i over 30 år og elsker jobben sin. Han har til og med Airbus-caps. Foto: Even Hye T. Barka

– Vi er blitt syndebukkene

Den erfarne piloten forteller at han elsker yrket sitt, og at han savner å være sammen med passasjerene.

Den så langt fem dager lange streiken har derfor ikke vært enkel. Nå ønsker han seg en løsning.

– Jeg synes det er ekstremt trist, og jeg har mange venner, slekt og familie som blir påvirket av streiken. Det er utrolig trist at dette skjer på denne tiden, sier Skarsten, som samtidig sier at støtten til pilotene har vært stor.

– SAS er som kjent gjeldstynget for øyeblikket. Er det ikke da forståelig at man sparer inn der man kan?

– Helt klart. Men 900 piloter skal stå for en besparing på 800 millioner kroner hvert år. Det er ganske brutalt på hver pilot, sier Skarsten.

Og legger til:

– Vi er blitt syndebukkene og noen å skylde på. Det er alltid populært å skylde på pilotene.

FAR OG DATTER: Før han skulle på streikevakt var Atle Skarsten på besøk hos datteren Malene på Tananger. Her hjalp han til med å sette opp et gjerde. Foto: Even Hye T. Barka

– Det kjentes som et svik

Ett av SAS-pilotenes krav i konflikten har vært at de som ble oppsagt under koronapandemien skal få tilbake jobbene sine. Det mener de at de har krav på. SAS mener på sin side at de har oppfylt sine forpliktelser.

Lars Magnus Kirkhus sitter i Norske SAS-flygeres forenings styre, og er blant de få som fikk jobben sin tilbake våren 2021, etter å ha stått uten arbeid i nesten ett og et halvt år.

Han sier at 440 av hans kollegaer enda ikke har fått returnere til jobbene sine, og reagerer kraftig på at disse ble oppfordret til å søke på det han mener er deres egne jobber i selskapet SAS.

Disse jobbene er i selskapene SAS Link og SAS Connect, der de i så fall ville begynne med null ansiennitet.

– Det kjentes som et svik, for det var virkelig ikke det som var avtalt eller lovet av SAS. Det var veldig tungt, og vi har kjent på en enorm frustrasjon knyttet til at SAS ikke følger arbeidslivets spilleregler, sier Kirkhus til NRK.

PILOTER: Lars Magnus Kirkhus (t.h) og Jo Sirum er begge SAS-piloter. Foto: Privat

– Ingen vil jobbe i et slikt selskap

Kirkhus mener SAS nå prøver å omgå tariffavtalene sine.

På spørsmål om hvorvidt han ønsker å fortsette å jobbe i SAS om kollegaene hans ikke får jobbene sine tilbake, svarer han:

– Det er svært krevende å jobbe i et selskap som ikke respekterer sine ansatte og inngåtte avtaler. Ingen vil jobbe i et slikt selskap. Det er derfor vi står i denne streiken. Det kommer vi til å fortsette med, til arbeidslivsprinsippene blir opprettholdt, sier han.

– SAS mener de har oppfylt forpliktelsene sine. Hva svarer du til det?

– Faktum er at SAS har brutt inngåtte avtaler. I stedet for å ta lojale ansatte tilbake, har de på en finurlig måte klart å omorganisere seg selv bort fra forpliktelsene sine som arbeidsgiver. Pilotene som de satt på gaten i pandemien har tatt den største støyten.

SAS-piloten understreker samtidig at ingen av de streikende ønsker å være i denne situasjonen.

– Vi vil gjøre det vi er best til, og det er å fly passasjerene våre. Det er utrolig trist at mange får ferieplanene sine ødelagt av SAS-ledelsens uvilje til å få til en avtale. Vi har gått med på enorme kutt i våre vilkår nettopp for å sikre at SAS kan være et levedyktig selskap også i fremtiden.