SAS-streiken rammer mange

Storstreiken i SAS får konsekvenser for flytrafikken i Rogaland. Nå i morgentimene er 17 flyavganger fra Stavanger lufthavn, Sola innstilt. Også to avganger fra Haugesund lufthavn, Karmøy er innstilt. Pilotene ble tatt ut i streik like før klokka 6.