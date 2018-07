SAS-pilot oppdaget drone nær passasjerfly under innflyging

Etter det NRK kjenner til skal dronen ha blitt observert på 50 meters hold like før landing.

– Piloten rapporterte under innflyging at han hadde observert en drone nær vingen på flyet, forteller fungerende lufthavnsdirektør ved lufthavnen, Anette Heggen.

Observasjonen ble gjort rundt klokken 15.00 torsdag ettermiddag. Hendelsen førte til at lufthavnen valgte å stenge den ene rullebanen i søket etter dronen.

Lufthavnen sendte ut patruljer for å søke etter dronen, uten hell. 30 minutter senere ble rullebanen åpnet igjen.

– Vi valgte å bytte rullebane mens søket etter dronen pågikk.

Politiet ble varslet om observasjonen. Heggen opplyser at forholdet vil bli anmeldt.

– Dette er ikke første gang det er observert droner ved lufthavnen. Vi ser på det som en uønsket hendelse.

SAS-flyet med passasjerer fra København landet uten problemer. Heggen forteller at Luftfartstilsynet er varslet.

– Dette er noe som Avinor ser veldig alvorlig på. Droner er en reell trussel mot flytrafikk. Det er en problemstilling vi tar på alvor, forteller lufthavndirektøren.

Kan bli fatalt

En kollisjon mellom drone og fly kan få fatalt utfall, og i verste fall føre til tap av menneskeliv, sier Karin Myklebust, Konstituert direktør for Strategiavdelingen i Luftfartstilsynet.

Det er veldig viktig at alle droneførere forstår at brudd på lovgivning om flyging med drone kan få store konsekvenser, både for flytrafikken og for dronepiloten selv, sier hun.