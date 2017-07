Sårt tiltrengte midler ruller inn

Stadig mer pengar ruller inn til spillerkjøp og lønn for Viking. Tidligere denne uken hadde klubben fått inn fem millioner. I løpet av de siste dagene har det kommet inn nye to millioner, sier daglig leder i Viking Fotball, Eirik Henningsen. Han håper at det fortsatt kan være mulig å få inn én million til og klubben har en rekke spillere som de nå sikter seg inn på.