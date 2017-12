Sarah Louise Rung tok VM-gull

Det var i natt norsk tid at 28-åringen fra Stavanger svømte raskere enn blant annet verdensrekordholderen fra Spania, og tok gullet i svømme-VM for funksjonshemmede i Mexico City. Det melder Stavanger Aftenblad. For Madla-svømmeren fortsetter VM i Mexico med 50 meter rygg tirsdag, og 200 meter fri torsdag.