Sara Erfjord og Aleksander Orvik pakket bilen torsdag morgen for å komme seg hjem fra hytta på Hovden i Agder. De ville være tidlig ute når de skulle reise hjem sammen med deres tre måneder gamle baby, Elliot, og mormor Susann Erfjord.

Værmeldingen for Agder viste nemlig oransje farevarsel, med kraftig snøfall og sterk vind.

Turen tilbake til Erfjord skal normalt ta nærmere to og en halv time.

Men sånn ble det ikke denne gangen.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte den strabasiøse hjemtuen.

Trailer sperret veien

Uværet som var meldt hadde så smått begynt da familien kom frem til Haukelitunnelen, og de måtte vente en halvtime på kolonnekjøring.

Etterpå fikk de ny beskjed om at de måtte forvente å vente opp mot en time til, da bussen Haukeliekspressen måtte prioriteres.

Lite visste de at de skulle bli sittende i nær ti timer inne i tunnelen.

Timene begynte å gå. Babyen gikk fra fang til fang. Været ble verre og verre.

– En trailer hadde satt seg fast nede i veien. I tillegg kom det flere biler og satt seg fast bak den. Vi kom oss ikke videre og nå var stormen begynt å blåse opp skikkelig, sier mor Sara Erfjord.

Sara Erfjord og tre måneder gamle Elliot Erfjord Olsvik. Foto: privat

Stengte veien

Rundt om i Sør-Norge begynte også været å skape store problemer, som trafikkulykker, stengte veier og strømstans.

Vegtrafikksentralen meldte klokken 19.45 torsdag om at E134 Haukelifjell var stengt på grunn av uvær.

Men da hadde familien sittet i tunnelen i nesten seks timer allerede og ventet på berging av trailer og biler.

Babyen og familien var nå inne på sin sjette time i bilen. Men selv om de var innesperret i tunnelen, holdt familien roen.

– Det gikk veldig fint, det var jo litt kjedelig selvfølgelig. Men vi hadde masse mat og varme i bilen, så det gikk bra.

Slik så det ut på veiene torsdag kveld da familien skulle hjem fra hytta på Hovden. Foto: Privat

Kom seg ikke hjem

Da klokken begynte å nærme seg midnatt, nesten ti timer senere, fikk de endelig kjøre videre.

Men neste etappe skulle vise seg å også by på utfordringer.

Etter kun et kvarter på veien kom de seg ikke lenger, da de møtte på et stort snøras som hadde gått kort tid i forveien.

– Vi hadde et lite håp om at det kanskje kunne brøytes vekk. Men på grunn av mengden og vind måtte vi, og alle andre bilene snu og reise tilbake til Røldal, sier far Aleksander Olsvik.

Elliot fikk sitte på fanget i mange timer. Foto: privat

Rundt om i Røldal hadde hotellene fylt seg opp, og det så mørkt ut for å finne et sted å tilbringe natten.

På Facebook ble det bedt om hjelp til husly.

På Facebook ble det bedt om hjelp til å finne husly til familien og de andre som sto fast. Foto: Skjermdump / facebook

– Vi kontaktet Røde Kors, som var veldig behjelpelige. Han ene tilbydde til og med å huse oss inn i hjemmet sitt over natten!

Men før de kom så langt fikk de beskjeden om at Hordatun hotell hadde et ledig rom til familien.

Da hadde klokken begynt å nærme seg tre på natten.

Fredag klokken 13.30 ble endelig turen som skulle tatt to og en halv time avsluttet. Til tross for magen hendelser var familien fortsatt ved godt mot.

– Det gjorde seg med en natt på hotell, hotellfrokost og at alle var i sikkerhet.