Sandnes, Time og Klepp kan være rammet av teknisk feil

Bergen kommune har oppdaget en teknisk svikt i portalen som gjør at bekymringer til barnevernet har forsvunnet.

Sandnes kommune bekrefter til NRK at de benytter seg av tjenesten.

– Vi har avdekket at feilen også gjelder Sandnes kommune og foreløpig gjennomgang av logger viser at dette gjelder to bekymringsmeldinger, skriver virksomhetsleder for digitalisering og IT i kommunen, Bjarte Våge.

Også Time, Klepp og Randaberg bruker samme systemer som Bergen, og driver kartlegging.

– Barnevernet vårt har ikke kjennskap til at noen meldinger ikke har kommet fram, men de er fullt klar over saken. Vi jobber med å sikre alle oppdateringer, skriver oppvekstsjef i Klepp, Gry Susanne Hetlelid til NRK.

Stavanger kommune sier til NRK at de ikke benytter seg av tjenesten, og er derfor ikke rammet.