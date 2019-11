– Jenta fekk hjerneristing og vert sjekka for moglege brotskadar, seier jourhavande i Sør-Vest politidistrikt, Erik Engløkk.

Alle dei involverte skal vera mellom 13–14 år.

Hendinga skjedde kring 22.30 fredag kveld, og politiet vil etterforska saka.

– Me skal snakka med vitne, barna som var involvert og føresette. Slika at me får kartlagt kva som har skjedd, seier Engløkk.

Sjølv om dei involverte er under kriminell lågalder vil politiet følga opp hendinga.

– Me kan ikkje straffa dei, men saka blir ikkje lagt vekk sjølv om dei er under femten år.

Politiadvokaten seier at politiet ønskjer å ha samtaler med jentene og setta inn førebyggande tiltak.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Arrangøren seier at ikkje visste at hendinga var så alvorleg.

– Fleire jenter skal ha hamna i ein slåstkamp inne på arrangementet, men me veit ikkje kvifor, seier kultursjef i Sandes kommune, Tone Strømø.

Ho seier at dei vaksne som var til stades under arrangementet greip inn, før dei ringde til føresette som kom å henta jentene.

Ikkje første gong

Hendinga skjedde på eit «Neon party» som Sandnes kommune arrangerer ein gong i månaden for barn og unge mellom 13–15 år.

I september kom festen utav kontroll då 300–400 ungdomar plutseleg dukka opp. Også den gongen vart det slåstkamp og politiet måtte rykka ut for å ordna opp.

Sandnes kommune vil no setta inn fleire tiltak for at slike episodar ikkje skal skje igjen.

– Me har alt eit godt og tett tverrfagleg samarbeid med fleire. Men vil gå gjennom rutinane våre på ny, seier Tone Strømø.

Ho seier at det var mange vaksne til stades under arrangementet. I tillegg at natteramnar og politiet var varsla om festen.

– Personalet som er til stades er kompetente og trygge vaksne. Kva som gjer at desse episodane oppstår trur eg ikkje har noko med fritidstilbodet å gjera.

Strømø seier at ungdomane skal vera trygge hos dei.

– Det er situasjonar i ungdomsmiljøet som er urovekkande. Dette er alle oppvekstaktørar er opptatt av og me vil jobba for at alle barn og unge skal ha det bra og trygt.