Sandnes vil starte superlag

I de to pausene i innebandykampen mellom Sandnes IBK og Harstad, spilte to lag fra Stavanger, bestående av mennesker med nedsatt funksjonsevne mot hverandre. Superlagene stortrivdes på parketten, skriver Sandnesposten. Nå vil Sandnes IBK danne et eget superlag. Kommunen er veldig positiv til tanken. Superlaget er trolig klare for kamp etter nyttår.