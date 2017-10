Sandnes Ulf utsatte Starts opprykksfest

Start vant 2-0 mot tabelljumbo Arendal lørdag. Seieren betydde at Start kunne feire opprykket søndag. Forutsetningen var at Sandnes Ulf tapte borte for Elverum og at Mjøndalen avgir poeng i sitt bortemøte med Kongsvinger.

Sandnes Ulf befestet i stedet sin tredjeplass på tabellen med en sliteseier mot nedrykkstruede Elverum. Hjemmelaget i Hedmark styrte spillet i store deler av kampen på hjemmebane, men Axel Kryger ordnet 1-0-seier med et stjernetreff i det 78. minutt. Fire poeng skiller opp til tabelltoer Start med to serierunder igjen.

Med null poeng for Elverum blir det enda vanskeligere å beholde plassen. Elverum og Arendal under streken har begge 21 poeng, mens Fredrikstad på kvalifiseringsplass har 23. Fredrikstad kan få et pusterom med seier mot Ranheim tirsdag.

Comeback

Åsane på plassen over FFK har 20 poeng etter å ha spilt 2-2 mot Tromsdalen søndag. Geir André Herrem reddet poeng for Åsane i det 89. minutt.

Ull/Kisa tok ledelsen gjentatte ganger mot Strømmen, men hjemmelaget på Strømmen stadion kom tilbake hver gang. Martin Trøen så ut til å sikre poengdeling og 3-3 i det 86. minutt med sin andre scoring for dagen, men på overtid fikk Ull/Kisa traffe, og Niklas Sandberg var sikker og ordnet 4-3-seier.

Kristian Fardal Opseth scoret to mål da allerede opprykksklare Bodø/Glimt vant 4-1 mot Jerv. Fardal Opseth noterte seg dermed for sitt 23. og 24. mål på 25 kamper fra start.

Selvmål

Nærmeste konkurrent i toppscorerkampen er Amahl Pellegrino, som har 16 fulltreffere for Mjøndalen før bruntrøyene møter Kongsvinger senere søndag.

Bodø/Glimt har allerede vunnet 1. divisjon og sikret retur til Eliteserien, men viste seg likevel fram fra sin beste side mot Jerv søndag.

I tillegg til Fardal Opseth kom også Thomas Drage og Fredrik André Bjørkan på scoringslista for Glimt. Det var Bjørkans første seriemål for bodøværingene.

Erlend Dahl Reitans selvmål ble Jervs beholdning på Levermyr.