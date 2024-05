Sandnes Ulf slo ut eliteserielag

Det blei eit svært målrikt oppgjer då Sandnes Ulf tok imot eliteserielaget Odd på heimebane i den tredje runden av cupen.

Odd tok leiinga i ein kamp som inneheldt fem scoringar før pause. 1.-divisjonslaget Sandnes Ulf leda då 3-2, og i annan omgang heldt fram dei lyseblå å score. Etter 71 minutt la Vajebah Sakor på til 5-3 for heimelaget.

Målrushet fekk NRK-ekspert Alexander Schau til å reagere.

– Det er fullstendig kokos og rivning av alt som er normal oppførsel i ein fotballkamp. Ingen kan forsvara seg, og alle kan score. Her kan du faktisk halde pusten mellom kvart mål og ikkje svime av, sa Schau på NRK si cupsending.

Og laga var ikkje ferdige der. Ti minutt før slutt reduserte Faniel Tewelde med si andre scoring for dagen. Også Mihajlo Ivancevic trefte nettet to gonger for Skien-klubben.

For Sandnes Ulf scora Daniel Braut, Jarmund Kvernstuen (to) og Andreas Nyhagen i tillegg til Sakor.

Kampen enda til slutt 5-4 til sandnesgaukane og dei har dermed tatt seg vidare til fjerde runde i cupen.

Også Viking og Bryne kom seg vidare. Viking slo Tromsdalen 4-0, medan Bryne vann 1-0 over Arendal. Eik er derimot ute, etter å ha tapt 1-3 mot HamKam.