Sandnes Ulf på tredjeplass

Sandnes Ulf vann 2–0 over Strømmen på heimebane, søndag kveld. Med det resultatet klatre laget opp på tredjeplass, berre to poeng bak Start, som ligg på direkte opprykksplass til Eliteserien. Kent Håvard Eriksen skåra begge måla for Sandnes-laget.