Sandnes Ulf henter Vidar-spiller

Vidars Bjørnar Holmvik har bestemt seg for å gjøre comeback i Sandnes Ulf, skriver Rogalands Avis. Veteranen spilte for gaukene mellom 2012–2013. Nå tyder alt på at forsvarsspilleren igjen kommer til å tre på seg den lyseblå drakten.